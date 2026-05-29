Un drone russo è stato rilevato in Romania, pochi giorni dopo un attacco che ha causato danni a un condominio e ferito due persone. Le dichiarazioni di un ex alto dirigente russo indicano che l'Unione Europea si trovi ormai in guerra con Mosca, affermando che il “sonno tranquillo” è finito. La situazione ha aumentato la tensione tra Russia e Paesi dell’UE.

Dopo il raid che ha colpito un condominio a Gala?i ferendo due persone, cresce la tensione tra Russia e Unione Europea. Medvedev minaccia mentre Bucarest espelle il console russo e chiude il consolato di Costanza. La Nato e alleati europei ribadiscono pieno sostegno alla Romania La solidarietà europea alla Romania dopol’attacco russoha innescato una dura contro risposta da parte delleRussia.Piovono minacce da tutti i fronti ma le parole del vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa,Dmitri Medvedev, sono spaventose. “Cittadini dei Paesi Ue sappiate che le vostre autorità sono entrate unilateralmente in guerra con la Russia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Drone russo in Romania, Medvedev: ‘Ue ormai in guerra con Mosca, il sonno tranquillo è finito’

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Medvedev minaccia la Ue: “Siete entrati in guerra con la Russia. Il sonno tranquillo è finito”Dmitry Medvedev ha dichiarato che l’Unione europea e la Nato sono entrate in guerra con la Russia, affermando che il “sonno tranquillo” è finito.

Temi più discussi: Ucraina, drone russo in Romania: 2 feriti. Bucarest: via console di Mosca. Cremlino: prenderemo contromisure; Un drone russo diretto in Ucraina ha colpito un condominio in Romania; Romania, drone russo colpisce palazzo residenziale: due feriti; Media, 'in Romania edificio colpito da un drone russo'.

La #Romania dichiara il Console generale russo persona non grata dopo lo schianto di un #drone russo nella notte su un condominio che ha causato due feriti lievi. x.com

'in Romania edificio colpito da un drone russo' - Ansa.it reddit

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