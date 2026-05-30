Durante la notte, un drone è stato intercettato vicino al confine. La scoperta ha rivelato una presenza non autorizzata nello spazio aereo. Le autorità hanno avviato indagini e rafforzato le misure di sicurezza lungo la frontiera. La presenza del drone non è stata rivendicata e non ci sono ancora dettagli su eventuali obiettivi o intenzioni. La notizia si è diffusa rapidamente, senza commenti ufficiali sulle implicazioni.

È successo in poche ore, nel silenzio di una notte qualunque, quando il confine sembra solo una linea sulle mappe. E invece basta un oggetto in cielo, un rumore improvviso, la paura che corre di casa in casa, perché l’Europa si ritrovi a trattenere il fiato. Perché certe notti non finiscono all’alba: lasciano domande aperte. Nella notte tra giovedì e venerdì, in Romania, l’aria si è fatta pesante. E mentre a terra si contavano feriti e si cercava di capire cosa fosse accaduto davvero, nelle stanze dove si decide il peso delle parole si è mossa un’altra emergenza: quella diplomatica e militare, con la Nato a un passo da una crisi tra le più sensibili degli ultimi anni. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - Drone in Romania, la scoperta: una terribile verità sulla Nato

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