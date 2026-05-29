Drone sulla Romania Nato pronta a rafforzare la difesa

Da feedpress.me 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella notte un drone ha colpito il tetto di un edificio residenziale a Galati, città romena vicino al confine con l’Ucraina. La Nato ha comunicato di essere pronta a rafforzare le misure di difesa nella regione. L’incidente si è verificato in una zona abitata, senza segnalazioni di vittime o danni gravi. Non ci sono state altre azioni o dichiarazioni ufficiali riguardo all’origine del drone o alle eventuali responsabilità.

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Un drone ha colpito nella notte il tetto di un condominio residenziale a Galati, città romena affacciata sul Danubio e situata a circa venti chilometri dal confine con l’Ucraina. L’impatto è avvenuto mentre era in corso un massiccio attacco russo contro il territorio ucraino. Due persone sono rimaste lievemente ferite. Secondo il ministero della Difesa romeno, il velivolo senza pilota è rimasto per circa quattro minuti nello spazio aereo nazionale, un intervallo giudicato troppo breve per consentirne l’abbattimento senza rischi. L’episodio ha provocato una dura reazione da parte di Bucarest, che ha accusato Mosca di una «grave e pericolosa escalation». 🔗 Leggi su Feedpress.me

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