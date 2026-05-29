Nella notte un drone ha colpito il tetto di un edificio residenziale a Galati, città romena vicino al confine con l’Ucraina. La Nato ha comunicato di essere pronta a rafforzare le misure di difesa nella regione. L’incidente si è verificato in una zona abitata, senza segnalazioni di vittime o danni gravi. Non ci sono state altre azioni o dichiarazioni ufficiali riguardo all’origine del drone o alle eventuali responsabilità.

Un drone ha colpito nella notte il tetto di un condominio residenziale a Galati, città romena affacciata sul Danubio e situata a circa venti chilometri dal confine con l’Ucraina. L’impatto è avvenuto mentre era in corso un massiccio attacco russo contro il territorio ucraino. Due persone sono rimaste lievemente ferite. Secondo il ministero della Difesa romeno, il velivolo senza pilota è rimasto per circa quattro minuti nello spazio aereo nazionale, un intervallo giudicato troppo breve per consentirne l’abbattimento senza rischi. L’episodio ha provocato una dura reazione da parte di Bucarest, che ha accusato Mosca di una «grave e pericolosa escalation». 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Drone sulla Romania, Nato pronta a rafforzare la difesa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Drone russo sulla Romania, la guerra sfiora la Nato. Romania pensa ad attivare l’articolo 4Nella notte, un drone russo è entrato nello spazio aereo della Romania e si è schiantato su un edificio a Galati, provocando un incendio e il...

Leggi anche: Drone russo in Romania, l’ISPI sulla risposta della NATO: “Più protezione ma nessuno scontro aperto”

Temi più discussi: Drone russo colpisce la Romania: Nato condanna, UE prepara sanzioni; Ucraina, drone russo in Romania: due feriti. Bucarest: via console di Mosca. Putin: pronti a indagine obiettiva; Nato condanna drone russo caduto in Romania, 'Mosca sconsiderata'; Drone cade in Romania, Ue accusa ma Putin: Potrebbe essere ucraino.

Potrei farvi un pippone sulla minaccia della per l’Europa, ma preferisco prenderla con il sorriso A Mosca guardano di nascosto l’effetto che fa… Se si lancia un drone sulla Romania Mentre nella NATO guardano di nascosto l’effetto che farà un loro post sui x.com

Nato 'pronto a difendere il territorio' dopo che un drone russo colpisce la Romania reddit

Drone russo cade in Romania. Putin: forse è ucraino, dateci i resti e lo stabiliremoDichiarato un allarme aereo nella capitale dell'Ucraina Kiev e in diverse regioni a causa della minaccia di armi balistiche. Lo ha riferito l'Aeronautica militare delle Forze ... leggo.it

Drone russo sulla Romania, la guerra sfiora la Nato: due feriti a Galati. Interviene Crosetto, Cremlino si scaglia su EuropaLa guerra tra Ucraina e Russia torna a spingersi fino al confine della Nato. Nella notte un drone russo è entrato nello spazio aereo della Romania e si è ... thesocialpost.it