Un drone russo ha sorvolato lo spazio aereo della Romania, causando feriti tra la popolazione locale. La Nato ha evitato uno scontro diretto, ma l’incidente ha evidenziato le vulnerabilità delle difese aeree nella regione. L’evento ha portato a un aumento delle tensioni, mentre le autorità militari stanno valutando le misure da adottare per rafforzare la sicurezza.

Un drone russo entra nello spazio aereo della Romania, provoca feriti e porta la Nato a un passo da una delle crisi più delicate degli ultimi anni. Per alcune ore, nella notte tra giovedì e venerdì, all’interno dell’Alleanza Atlantica si sono susseguite consultazioni frenetiche. Sul tavolo è finita persino l’ipotesi di una risposta proporzionata. Alla fine, però, ha prevalso la linea della prudenza. L’episodio è stato definito un incidente, un danno collaterale della guerra in Ucraina, e la risposta si è limitata alla condanna diplomatica e al rafforzamento delle difese aeree sul fianco orientale. Una scelta che evita l’escalation con Mosca ma che, allo stesso tempo, evidenzia una debolezza che preoccupa sempre di più le cancellerie europee. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Drone in Romania, la Nato evita lo scontro ma scopre la sua vulnerabilità

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