Un drone russo è stato avvistato nello spazio aereo della Romania. Il generale Li Gobbi ha dichiarato che Bucarest può attivare l’articolo 4 della Nato se si sente minacciata. La notizia arriva mentre i Paesi europei temono un possibile disimpegno degli Stati Uniti nella regione, in un momento di tensione crescente. La presenza del drone ha alimentato le preoccupazioni sulla sicurezza nel settore.

Roma, 30 maggio 2026 – I droni russi sulla Romania e l’annunciato disimpegno degli Stati Uniti in Europa agitano i Paesi dell’area Ue. Il governo rumeno, che ha visto un condominio colpito con due feriti, non drammatizza ma pensa ad invocare l’articolo 4 dell’Alleanza. Generale Antonio Li Gobbi, analista e già Capo J3 (operazioni interforze) e direttore delle Operazioni presso lo Stato maggiore internazionale della NATO a Bruxelles, cosa contempla l’articolo 4 della Nato? “Prevede che un membro Nato se si sente in pericolo in base a motivazioni concrete possa chiedere di valutare la situazione ed eventualmente ottenere nuovi assetti difensivi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Drone in Romania, il generale Li Gobbi: “Bucarest può invocare l’articolo 4 della Nato se si sente in pericolo”

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