Un drone russo, durante un attacco in Ucraina, è entrato nello spazio aereo di Gala?i, in Romania, e si è schiantato contro un edificio residenziale, ferendo due persone. La Romania sta considerando l’attivazione dell’articolo 4 del trattato NATO, che prevede consultazioni tra membri in caso di minaccia territoriale. L’episodio ha riacceso il dibattito sulla possibile risposta collettiva, mentre le autorità locali stanno monitorando la situazione.

L’ articolo 4 del Trattato Nato torna al centro del dibattito in Europa dopo che un drone russo, durante un attacco contro l’Ucraina, ha sconfinato in territorio ucraino e si è schiantato su un edificio residenziale nella città di Gala?i, provocando il ferimento di due persone. Si tratta del più grave incidente verificatosi sul territorio della Romania dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina nel 2022 e, secondo la ministra degli Esteri romena Oana?oiu, ci sarebbero le condizioni per attivare il meccanismo di consultazione previsto dall’Alleanza Atlantica: “L’incidente di ieri sera rientra nella categoria degli eventi che giustificano l’uso di tali strumenti”, ha detto il capo della diplomazia di Bucarest. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Drone russo su Gala?i, la Romania pensa all’articolo 4 Nato: cosa prevede e quando è stato attivato

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Drone crashes on top of block of flats in Galati, eastern Romania near Ukraine border

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