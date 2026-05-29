Un drone russo ha colpito un edificio residenziale in Romania, ferendo due persone. La NATO ha condannato l’attacco, definendolo una grave escalation. L’incidente si è verificato in un momento di tensione tra Russia e paesi dell’alleanza. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze dell’attacco o sull’entità dei danni all’edificio. La Romania è membro della NATO e ha condannato l’attacco come un atto ostile.

Roma, 29 maggio 2026 – Un drone russo ha colpito un condominio in Romania, paese membro della Nato. Lo riporta il ministero della Difesa rumeno, che spiega: "Nella notte tra il 28 e il 29 maggio, la Federazione Russa ha ripreso gli attacchi con droni contro obiettivi civili e infrastrutturali in Ucraina, in prossimità del confine fluviale con la Romania". "Uno di questi droni è entrato nello spazio aereo rumeno, è stato seguito dal radar fino alla parte meridionale della città di Galati e si è schiantato sul tetto di un condominio, provocando un incendio", ha aggiunto il ministero. I servizi di emergenza hanno precisato che due persone sono rimaste ferite. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Drone russo colpisce un edificio in Romania: due persone ferite. Bucarest: “Grave escalation”. La Nato condanna l’attacco di Mosca

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Russian drone just hit a Romanian apartment block, NATO country, with casualties.

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Drone russo colpisce un edificio in Romania: condominio in fiamme a Galati e due feritiUn drone russo ha colpito un condominio a Galati, in Romania, causando un incendio e due feriti.

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Un drone colpisce un palazzo in Romania, suscitando timori di un attacco russo su un paese della NATO reddit

In #Romania (Paese NATO) un drone russo ha colpito un condominio a Galati: 2 le persone ferite. Lo riferisce il ministero della Difesa rumeno. Poco prima era stato diramato l'avviso di possibilità di caduta di oggetti dallo spazio aereo. Una grave e irrespons x.com

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