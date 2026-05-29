Drone russo colpisce un edificio in Romania | due persone ferite Bucarest | Grave escalation La Nato condanna l’attacco di Mosca
Un drone russo ha colpito un edificio residenziale in Romania, ferendo due persone. La NATO ha condannato l’attacco, definendolo una grave escalation. L’incidente si è verificato in un momento di tensione tra Russia e paesi dell’alleanza. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze dell’attacco o sull’entità dei danni all’edificio. La Romania è membro della NATO e ha condannato l’attacco come un atto ostile.
Roma, 29 maggio 2026 – Un drone russo ha colpito un condominio in Romania, paese membro della Nato. Lo riporta il ministero della Difesa rumeno, che spiega: "Nella notte tra il 28 e il 29 maggio, la Federazione Russa ha ripreso gli attacchi con droni contro obiettivi civili e infrastrutturali in Ucraina, in prossimità del confine fluviale con la Romania". "Uno di questi droni è entrato nello spazio aereo rumeno, è stato seguito dal radar fino alla parte meridionale della città di Galati e si è schiantato sul tetto di un condominio, provocando un incendio", ha aggiunto il ministero. I servizi di emergenza hanno precisato che due persone sono rimaste ferite. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Russian drone just hit a Romanian apartment block, NATO country, with casualties.
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Drone russo colpisce un edificio in Romania: condominio in fiamme a Galati e due feritiUn drone russo ha colpito un condominio a Galati, in Romania, causando un incendio e due feriti.
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Un drone russo colpisce un palazzo in Romania, due feriti facebook
Un drone colpisce un palazzo in Romania, suscitando timori di un attacco russo su un paese della NATO reddit
In #Romania (Paese NATO) un drone russo ha colpito un condominio a Galati: 2 le persone ferite. Lo riferisce il ministero della Difesa rumeno. Poco prima era stato diramato l'avviso di possibilità di caduta di oggetti dallo spazio aereo. Una grave e irrespons x.com
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