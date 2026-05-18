Domenica, un attacco di droni ha colpito la centrale nucleare di Barakah negli Emirati Arabi Uniti, provocando un incendio ai suoi margini. L’incidente si è verificato nelle ore pomeriane e ha interessato una delle strutture più rilevanti del paese per la produzione di energia. Sul posto sono intervenute le squadre di emergenza, mentre le autorità stanno valutando l’entità dei danni e le possibili conseguenze dell’attacco. Non sono state riportate vittime o rischi immediati per la popolazione.

Un attacco di droni ha provocato un incendio ai margini dell’unica centrale nucleare degli Emirati Arabi Uniti domenica. Gli Emirati Arabi Uniti, che ospitano difese aeree e personale israeliano, hanno recentemente accusato l’Iran di aver lanciato attacchi con droni e missili. Le tensioni sono aumentate a causa dello Stretto di Hormuz, una vitale via navigabile per il trasporto di energia controllata dall’Iran, che è sottoposta a un blocco navale statunitense. “Per l’Iran, il tempo stringe e farebbero meglio a darsi una mossa, in fretta, altrimenti non rimarrà più nulla”, ha scritto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sui social media poco dopo una telefonata con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, il cui attacco all’Iran, con il supporto degli Stati Uniti, ha scatenato la guerra il 28 febbraio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Attacco di droni colpisce l’importante centrale nucleare di Barakah negli Emirati Arabi Uniti

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