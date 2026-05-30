Nell’ambito di un’operazione antidroga condotta ieri su tutto il territorio nazionale, la polizia ha arrestato 1335 persone, tra cui 31 minorenni. Durante le operazioni sono stati sequestrati oltre 450 chilogrammi di stupefacenti. Le forze dell’ordine hanno eseguito numerose perquisizioni e controlli, concentrandosi su diversi quartieri e zone di transito. L’intervento ha coinvolto diverse unità specializzate nel contrasto al traffico di droga.

Un’ operazione antidroga condotta ieri dalla polizia di Stato su tutto il territorio nazionale ha portato all’ arresto di 1335 persone, tra cui 31 minorenni. In totale sono stati identificati 297.071 soggetti, di cui 15.665 con meno di 18 anni. I controlli si sono concentrati all’interno di quartieri cittadini e nelle vicinanze di locali notturni, dove si registra un maggior consumo di droga. Gli agenti hanno sequestrato complessivamente circa 450 kg di sostanze stupefacenti, suddivisi in 48 kg di cocaina, 379 kg di cannabinoidi e 7 kg di eroina. Sono state portate via 111 armi da fuoco, diverse armi da guerra e un giubbotto antiproiettili. La polizia ha rivenuto anche 250 armi bianche, tra cui taglierini, tirapugni, taser, sfollagente telescopici, fionde, machete, sciabole e accette. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Droga, polizia arresta 1335 persone e sequestra oltre 450 kg di stupefacenti

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Polizia di Stato: due arresti e sequestrate armi e circa 7 kg di droga

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