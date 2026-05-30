Droga maxi blitz | arrestato un ingegnere

Da quotidianodipuglia.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un ingegnere brindisino è stato arrestato durante un grande blitz contro droga e armi. L’operazione ha coinvolto numerosi agenti e ha portato all’arresto di diverse persone. L’indagine ha portato alla scoperta di un traffico di sostanze stupefacenti e di armi illegali. L’uomo arrestato è stato trovato in possesso di prove legate all’attività illecita. L’operazione prosegue per identificare eventuali complici e approfondire le indagini.

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C'è anche un insospettabile ingegnere brindisino tra le persone finite in manette nell'ambito di un'imponente operazione antidroga e anti-armi condotta su scala nazionale dalla Polizia di Stato. Nella serata di venerdì scorso, gli agenti del Commissariato di Mesagne hanno arrestato un ingegnere 42enne, incensurato, residente a Francavilla Fontana. L'arresto è scattato a seguito di mirati controlli che hanno portato le forze dell'ordine sulle tracce del professionista. Le perquisizioni I poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato alcuni chilogrammi di sostanza stupefacente (si ritiene si tratti di cocaina) e due pistole, una delle quali parrebbe clandestina. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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