Como maxi blitz nel weekend | arresti tra furti e droga in centro

Da ameve.eu 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel fine settimana a Como, la polizia locale ha condotto un’ampia operazione nelle zone centrali e lungo il lungolago. Durante l’intervento sono stati effettuati numerosi controlli, portando all’arresto di alcune persone coinvolte in furti e al sequestro di droga. Sono state inoltre elevate sanzioni per infrazioni stradali e violazioni legate al decoro urbano. L’attività si è concentrata su un’area molto frequentata della città.

Tra sabato 11 e domenica 12 aprile, un’intensa operazione di vigilanza condotta dalla polizia locale ha interessato le zone centrali e il lungolago di Como, portando all’identificazione di responsabili di furti, al sequestro di stupefacenti e alla sanzione di violazioni stradali e di decoro urbano. Le pattuglie hanno concentrato la loro presenza nelle aree a maggiore affluenza di visitatori e residenti, intervenendo su una serie di episodi che spaziano dal crimine predatorio alle irregolarità nei servizi commerciali. L’impatto del controllo sul territorio tra sicurezza dei negozi e tutela dei visitatori. Il fine settimana ha la polizia locale impegnata nel contrasto a episodi di microcriminalità che colpiscono direttamente l’economia locale e l’immagine della città.🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Como, maxi blitz nel weekend: arresti tra furti e droga in centro

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