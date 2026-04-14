Nel fine settimana a Como, la polizia locale ha condotto un’ampia operazione nelle zone centrali e lungo il lungolago. Durante l’intervento sono stati effettuati numerosi controlli, portando all’arresto di alcune persone coinvolte in furti e al sequestro di droga. Sono state inoltre elevate sanzioni per infrazioni stradali e violazioni legate al decoro urbano. L’attività si è concentrata su un’area molto frequentata della città.

Tra sabato 11 e domenica 12 aprile, un’intensa operazione di vigilanza condotta dalla polizia locale ha interessato le zone centrali e il lungolago di Como, portando all’identificazione di responsabili di furti, al sequestro di stupefacenti e alla sanzione di violazioni stradali e di decoro urbano. Le pattuglie hanno concentrato la loro presenza nelle aree a maggiore affluenza di visitatori e residenti, intervenendo su una serie di episodi che spaziano dal crimine predatorio alle irregolarità nei servizi commerciali. L’impatto del controllo sul territorio tra sicurezza dei negozi e tutela dei visitatori. Il fine settimana ha la polizia locale impegnata nel contrasto a episodi di microcriminalità che colpiscono direttamente l’economia locale e l’immagine della città.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Como, maxi blitz nel weekend: arresti tra furti e droga in centro

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Como 1907. . "Non ho sentito la pressione, perché credo davvero nella squadra che abbiamo. In partita abbiamo lottato fino alla fine, restando fedeli alla nostra identità. Stiamo facendo passi avanti concreti in termini di punti, gol e prestazioni. Sono molto sodd - facebook.com facebook

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