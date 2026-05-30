Durante una vasta operazione nazionale, le forze dell’ordine hanno sequestrato droga, armi e machete in alcune zone della provincia di Arezzo. La polizia ha effettuato controlli mirati in risposta a situazioni di illegalità legate alla movida, dove alcuni soggetti sembravano pronti a comportamenti violenti o criminosi. L’intervento ha portato alla confisca di sostanze stupefacenti e armi, contrastando attività illecite legate alla gestione di droga e alla presenza di strumenti pericolosi nelle aree di aggregazione notturna.

AREZZO – Tra chi usciva per una serata in compagnia e chi invece pareva pronto per l’assalto a un fortino, la differenza l’ha spiegata la Polizia di Stato con una maxi operazione nazionale che ha toccato anche la provincia di Arezzo. Il bilancio è di quelli che fanno impressione: 1.335 arresti, oltre 2.300 denunce e quasi 300mila persone controllate. Numeri che raccontano quanto il fenomeno dello spaccio e del porto abusivo di armi sia tutt’altro che marginale. Gli investigatori delle Squadre Mobili, coordinati dal Servizio Centrale Operativo, hanno concentrato l’attenzione soprattutto nelle zone più esposte al degrado urbano e nelle aree della movida, dove qualcuno continua a confondere il divertimento con il supermercato della droga. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Droga, armi e machete: la Polizia fa pulizia, c’è chi aveva scambiato la movida per il Far West

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Spaccia vicino a un locale, arriva la polizia: perquisito e trovato con droga e un macheteUn uomo è stato arrestato a Fondi dopo che la polizia lo ha sorpreso in possesso di droga e di un machete vicino a un locale.

In casa aveva droga, un machete e polvere da sparo: a Pero arrestato un 34enneA Pero, un uomo di 34 anni è stato arrestato dopo che le forze dell'ordine hanno trovato nella sua abitazione diverse sostanze stupefacenti, un...

Fermato per spaccio, aveva in casa un arsenale: 140 grammi di cocaina, due machete, tirapugni metallico e 1600 euro. Arrestato 45enne ad OsimoOSIMO - Era stato fermato per spaccio, poi la scoperta choc nella sua abitazione: riprovati in casa 140 grammi di cocaina, due machete di circa 70 cm e 1600 euro in ... corriereadriatico.it

Droga e armi. Tre uomini in carcereGROSSETOTre arresti con l’accusa di spaccio e porto illegittimo di armi: avevano cocaina, eroina e hashish, oltre a diverse centinaia di euro. Vivevano in due bivacchi ricavati nella macchia. Ad ... lanazione.it