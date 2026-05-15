A Pero, un uomo di 34 anni è stato arrestato dopo che le forze dell'ordine hanno trovato nella sua abitazione diverse sostanze stupefacenti, un machete e polvere da sparo. Gli agenti del commissariato di Rho-Pero avevano tenuto sotto osservazione l’appartamento da alcune settimane, attirati dall'odore di droga che proveniva dall’interno. L’intervento è avvenuto dopo aver raccolto prove sufficienti, portando all’arresto dell’uomo. La perquisizione ha portato al sequestro di tutto il materiale trovato.

Pero (Milano), 15 maggio 2026 – A insospettire gli agenti del commissariato di Rho-Pero è stato l'inconfondibile odore di droga proveniente dall'appartamento da alcune settimane nel mirino degli investigatori come possibile base di spaccio. Giovedì sera, intorno alle 23, hanno fatto irruzione e trovato hashish, cocaina, bilancini di precisione e anche un machete nascosto in una cassaforte. In manette è finito un 34enne, italiano, con l'accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio e denunciato anche per detenzione abusiva di armi. Il blitz è scattato all'interno di un abitazione di piazzale Unità d'Italia, in una delle palazzine del Falcon Residence, dove da anni ci sono appartamenti occupati abusivamente, problemi di degrado, spaccio e delinquenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - In casa aveva droga, un machete e polvere da sparo: a Pero arrestato un 34enne

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