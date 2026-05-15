In casa aveva droga un machete e polvere da sparo | a Pero arrestato un 34enne

Da ilgiorno.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Pero, un uomo di 34 anni è stato arrestato dopo che le forze dell'ordine hanno trovato nella sua abitazione diverse sostanze stupefacenti, un machete e polvere da sparo. Gli agenti del commissariato di Rho-Pero avevano tenuto sotto osservazione l’appartamento da alcune settimane, attirati dall'odore di droga che proveniva dall’interno. L’intervento è avvenuto dopo aver raccolto prove sufficienti, portando all’arresto dell’uomo. La perquisizione ha portato al sequestro di tutto il materiale trovato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Pero (Milano), 15 maggio 2026 –  A insospettire gli agenti del commissariato di Rho-Pero è stato l'inconfondibile odore di droga proveniente dall'appartamento da alcune settimane nel mirino degli investigatori come possibile base di spaccio. Giovedì sera, intorno alle 23, hanno fatto irruzione e trovato hashish, cocaina, bilancini di precisione e anche un machete nascosto in una cassaforte. In manette è finito un 34enne, italiano, con l'accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio e denunciato anche per detenzione abusiva di armi. Il blitz è scattato all'interno di un abitazione di piazzale Unità d'Italia, in una delle palazzine del Falcon Residence, dove da anni ci sono appartamenti occupati abusivamente, problemi di degrado, spaccio e delinquenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

in casa aveva droga un machete e polvere da sparo a pero arrestato un 34enne
© Ilgiorno.it - In casa aveva droga, un machete e polvere da sparo: a Pero arrestato un 34enne
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

China: The Vertical Labyrinth of Guizhou | Deadliest Journeys

Video China: The Vertical Labyrinth of Guizhou | Deadliest Journeys

Sullo stesso argomento

Il video di minacce con il fucile in mano, oltre 750 munizioni, polvere da sparo e armi in casa : 26enne arrestatoNei guai un 26enne, residente in provincia di Biella, arrestato dai carabinieri della stazione di Monza e Valdilana (Bi), per detenzione illegale di...

Pozzuoli Licola, droga e fucile a canne mozze in casa: arrestato 34enneLicola, droga e arma clandestina in casa: i Carabinieri di Pozzuoli arrestano un 34enne durante un blitz all’alba Pozzuoli, controlli rafforzati dopo...

pero in casa aveva drogaIn casa aveva droga, un machete e polvere da sparo: a Pero arrestato un 34enneGiovedì sera, intorno alle 23, hanno fatto irruzione e trovato hashish, cocaina, bilancini di precisione e anche un machete nascosto in una cassaforte. In manette è finito un 34enne, italiano, con ... ilgiorno.it

pero in casa aveva drogaIn casa aveva droga e contanti: scatta l’arresto per un uomoRicostruita la vicenda e terminate le formalità di rito, tutto il materiale è stato posto sotto sequestro, mentre l'uomo è stato riaccompagnato presso la propria abitazione in regime di arresti ... lanuovasardegna.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web