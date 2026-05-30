Un uomo di 32 anni è morto in Val di Fassa dopo essere caduto circa trenta metri lungo una parete del Massiccio delle Pope. La caduta è avvenuta davanti a un amico, durante una giornata di arrampicata in montagna. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvare la vita dell’uomo. La vittima era impegnata in attività di arrampicata in quella zona.

Una giornata di sport e passione per la montagna si è trasformata in tragedia in Val di Fassa, dove un climber di 32 anni ha perso la vita dopo una caduta di circa trenta metri lungo una parete del Massiccio delle Pope. La vittima, originaria dell’Abruzzo ma residente in Trentino, stava affrontando una scalata insieme a un compagno quando si è verificato il drammatico incidente. La caduta fatale. Secondo le prime informazioni, l’alpinista stava procedendo da primo di cordata lungo il secondo tiro della via Livanos quando, per motivi ancora in fase di accertamento, ha perso l’appiglio precipitando nel vuoto. Nella caduta ha superato il compagno che lo stava assicurando in sosta ed è andato a schiantarsi contro la parete rocciosa dopo un volo di circa trenta metri. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Dramma sulle montagne italiane, cade nel vuoto davanti all’amico: atroce!

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