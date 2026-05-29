Incubo sulle montagne russe ragazzi bloccati a 30 metri nel vuoto! Lotta contro il tempo

Notizia in breve

Due ragazzi sono rimasti bloccati a circa 30 metri di altezza su una montagna russa, sospesi nel vuoto. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio durante un giro di divertimento. I soccorsi sono intervenuti per mettere in sicurezza le persone e tentare il recupero. Non ci sono ancora dettagli sulle cause dell’interruzione o sui tempi di intervento. La situazione è stata gestita con l’intervento delle squadre di emergenza.