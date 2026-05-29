Incubo sulle montagne russe ragazzi bloccati a 30 metri nel vuoto! Lotta contro il tempo
Due ragazzi sono rimasti bloccati a circa 30 metri di altezza su una montagna russa, sospesi nel vuoto. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio durante un giro di divertimento. I soccorsi sono intervenuti per mettere in sicurezza le persone e tentare il recupero. Non ci sono ancora dettagli sulle cause dell’interruzione o sui tempi di intervento. La situazione è stata gestita con l’intervento delle squadre di emergenza.
Un pomeriggio apparentemente come tanti altri, nato sotto il segno della spensieratezza e della condivisione, si è improvvisamente trasformato in un incubo a occhi aperti sospeso nel vuoto. Il viaggio di un gruppo di giovani studenti, partito con l’entusiasmo tipico delle gite scolastiche, ha subito una deviazione drammatica quando il convoglio su cui viaggiavano si è arrestato bruscamente, lasciandoli prigionieri di una morsa di metallo. Bloccati in una posizione innaturale, con lo sguardo forzatamente rivolto verso il cielo e i corpi inclinati in verticale, i ragazzi hanno dovuto fare i conti con lo scorrere lento delle ore, sospesi a un’altezza vertiginosa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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