Un alpinista di 54 anni è morto sabato mattina sulle Alpi italiane, dopo essere scivolato lungo la parete nord del Gran Paradiso. La caduta è durata circa 600 metri, visibile anche dal fratello che si trovava nelle vicinanze. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La vittima risiedeva in provincia di Como.

Dramma sulle montagne italiane nella mattinata di sabato 30 maggio. Andrea Villa, alpinista di 54 anni residente a Luisago, in provincia di Como, ha perso la vita dopo una terribile caduta lungo la parete nord del Gran Paradiso. L’uomo stava affrontando l’ascensione insieme al fratello e a un amico quando, a poche centinaia di metri dalla vetta, è precipitato nel vuoto sotto gli occhi dei compagni di cordata. L’incidente è avvenuto a una quota compresa tra i 3.800 e i 3.900 metri. Secondo le prime ricostruzioni, i tre stavano procedendo in un tratto particolarmente esposto della montagna e, in quel momento, si trovavano slegati. Andrea Villa era leggermente più avanti rispetto agli altri due quando avrebbe perso l’appoggio, precipitando lungo il versante nord per circa 600 metri. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Dramma sulle Alpi, volo di 600 metri sotto gli occhi del fratello. Atroce!

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