Un ragazzo di 15 anni è morto durante una trasferta con la squadra di calcio in una piscina a Finale Ligure. La vittima è stata trovata senza vita in acqua e sono stati chiamati i soccorsi, ma i tentativi di rianimarlo sono stati vani. Sul posto sono arrivati i sanitari e le forze dell'ordine. Le autorità stanno indagando sulle cause del decesso.

Una giornata che doveva essere dedicata allo sport e al divertimento si è trasformata in tragedia a Finale Ligure, in provincia di Savona. Un ragazzo di 15 anni, residente a Verzuolo, nel Cuneese, ha perso la vita nel primo pomeriggio di sabato 30 maggio mentre si trovava nella piscina di Calvisio insieme ai compagni di squadra. Il giovane era arrivato in Liguria con l’ Asd Olimpic Saluzzo per partecipare a un torneo di calcio giovanile. La squadra soggiornava all’ Eurocamping di Calvisio e, dopo il pranzo, i ragazzi avevano deciso di trascorrere alcune ore di relax nell’area piscina della struttura. Il malore improvviso in acqua. Secondo le prime informazioni disponibili, il quindicenne avrebbe accusato un improvviso malore mentre si trovava in acqua. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Dramma in piscina, ragazzo di 15 anni muore durante una trasferta con la squadra di calcio

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News - Bambino di 12 anni risucchiato in piscina alle terme. Una tragedia che fa riflettere 6/4/2026

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