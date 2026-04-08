Una ragazza di 15 anni, considerata una promessa nel basket, è deceduta dopo aver subito uno shock anafilattico durante una cena sul litorale romano. La giovane, proveniente da Maddaloni, si trovava in trasferta con amici o familiari al momento dell’incidente. La vittima è deceduta nel corso della serata, senza che fosse possibile prestarle soccorso in tempo. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’accaduto.

Si chiamava Sofia Di Vico, aveva appena 15 anni ed era considerata una promessa del basket. La giovane, originaria di Maddaloni, è morta dopo uno shock anafilattico avvenuto durante una cena in trasferta sul litorale romano. Il dramma si è consumato davanti agli occhi del padre, Fabio Di Vico, che aveva sempre prestato la massima attenzione alla gravissima allergia al lattosio della figlia. Una precauzione che la famiglia adottava in ogni viaggio e in ogni contesto fuori casa. L’allarme durante la cena. Secondo quanto ricostruito, appena arrivato nella struttura con la squadra il padre aveva segnalato l’allergia della ragazza al personale del villaggio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Shock anafilattico durante una cena in trasferta: muore a 15 anni la promessa del basket Sofia Di Vico

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