Dramma in Italia uomo investito da treno | circolazione sospesa e caos

Da thesocialpost.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo è stato investito da un treno tra Santa Margherita Ligure e Chiavari, causando la sospensione della circolazione ferroviaria sulla linea. L’incidente ha generato disagi e ritardi sui treni in transito nella zona. La circolazione è stata interrotta per motivi di sicurezza e per consentire le operazioni di soccorso. La ferrovia rimane chiusa fino a nuovo avviso, mentre le autorità stanno gestendo la situazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Pomeriggio di pesanti disagi sulla rete ferroviaria ligure dopo un tragico incidente avvenuto lungo la linea tra Santa Margherita Ligure e Chiavari. La circolazione dei treni è stata sospesa per diverse ore a seguito dell’investimento di una persona, rendendo necessari gli accertamenti dell’autorità giudiziaria e provocando ritardi, cancellazioni e limitazioni su numerosi collegamenti. Secondo le prime ricostruzioni, il fatto sarebbe avvenuto nella stazione di Zoagli, dove un uomo sarebbe stato travolto da un convoglio Intercity Milano-La Spezia. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Ferroviaria e il personale della scientifica per effettuare tutti i rilievi necessari a chiarire la dinamica dell’accaduto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

dramma in italia uomo investito da treno circolazione sospesa e caos
© Thesocialpost.it - Dramma in Italia, uomo investito da treno: circolazione sospesa e caos
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

DRAMMA NEL TORINESE MUORE INVESTITO DAL TRENO A SOLI 29 ANNI, SI PENSA A GESTO ESTREMO

Video DRAMMA NEL TORINESE MUORE INVESTITO DAL TRENO A SOLI 29 ANNI, SI PENSA A GESTO ESTREMO

Notizie e thread social correlati

Uomo investito da un treno sui binari della Caserta-Foggia: circolazione treni sospesaUn uomo è stato investito da un treno sui binari tra Montecalvario e Ariano, causando la sospensione della circolazione ferroviaria.

Uomo investito da un treno: forze dell’ordine sul posto, sospesa la circolazione ferroviariaUn uomo è stato investito e ha perso la vita nei pressi della stazione di San Pietro Vernotico.

Temi più discussi: Caldo, muore in spiaggia mentre fa il bagno: il dramma davanti alla moglie; Tragedia al Viminale, dipendente precipita dal quarto piano e muore; Il tuffo a mare diventa un dramma a Mazara del Vallo: uomo trovato senza vita vicino la riva; Dramma in Costiera, 36enne scavalca l'inferriata e precipita nel vuoto: il corpo recuperato tra gli scogli.

dramma in italia uomoDramma in Italia, aliante precipita e si schianta: morto un uomoUn aliante è precipitato sulle montagne di Gorno, causando la morte del pilota. Scopri le cause dell'incidente e le operazioni di soccorso ... bigodino.it

Italia, uomo si da fuoco: orrore nell’azienda miliardaria! Situazione gravissimaDramma nella notte nello stabilimento Amazon di Torrazza Piemonte, in provincia di Torino, dove un uomo si è dato fuoco all’interno della struttura facendo scattare l’allarme tra i presenti. thesocialpost.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web