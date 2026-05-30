Dramma in Italia uomo investito da treno | circolazione sospesa e caos

Un uomo è stato investito da un treno tra Santa Margherita Ligure e Chiavari, causando la sospensione della circolazione ferroviaria sulla linea. L’incidente ha generato disagi e ritardi sui treni in transito nella zona. La circolazione è stata interrotta per motivi di sicurezza e per consentire le operazioni di soccorso. La ferrovia rimane chiusa fino a nuovo avviso, mentre le autorità stanno gestendo la situazione.

Pomeriggio di pesanti disagi sulla rete ferroviaria ligure dopo un tragico incidente avvenuto lungo la linea tra Santa Margherita Ligure e Chiavari. La circolazione dei treni è stata sospesa per diverse ore a seguito dell’investimento di una persona, rendendo necessari gli accertamenti dell’autorità giudiziaria e provocando ritardi, cancellazioni e limitazioni su numerosi collegamenti. Secondo le prime ricostruzioni, il fatto sarebbe avvenuto nella stazione di Zoagli, dove un uomo sarebbe stato travolto da un convoglio Intercity Milano-La Spezia. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Ferroviaria e il personale della scientifica per effettuare tutti i rilievi necessari a chiarire la dinamica dell’accaduto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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DRAMMA NEL TORINESE MUORE INVESTITO DAL TRENO A SOLI 29 ANNI, SI PENSA A GESTO ESTREMO

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