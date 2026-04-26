Uomo investito da un treno | forze dell’ordine sul posto sospesa la circolazione ferroviaria

Un uomo è stato investito e ha perso la vita nei pressi della stazione di San Pietro Vernotico. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto e hanno sospeso la circolazione ferroviaria nella zona. La tragedia è avvenuta in prossimità della stazione ferroviaria e al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla dinamica. La situazione ha causato ripercussioni sulla circolazione dei treni nel tratto interessato.

SAN PIETRO VERNOTICO - Una persona è stata investita da un treno e ha perso la vita nei pressi della stazione di San Pietro Vernotico. La tragedia si è verificata alle prime luci di oggi (domenica 26 aprile). L'intera circolazione ferroviaria è stata sospesa. Sul posto si sono recati i.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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