Uomo investito da un treno sui binari della Caserta-Foggia | circolazione treni sospesa

Un uomo è stato investito da un treno sui binari tra Montecalvario e Ariano, causando la sospensione della circolazione ferroviaria. Diversi treni sono stati coinvolti nell'incidente, e alcune linee dell'Alta Velocità hanno subito ritardi, secondo quanto comunicato da Trenitalia. La circolazione sulla tratta è stata temporaneamente interrotta mentre vengono gestite le operazioni di soccorso e le verifiche.

L'impatto tra Montecalvario e Ariano. Diversi i treni coinvolti. Trenitalia fa sapere che anche alcune linee dell'Alta Velocità subiranno ritardi.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Uomo investito da un treno: forze dell’ordine sul posto, sospesa la circolazione ferroviariaSAN PIETRO VERNOTICO - Una persona è stata investita da un treno e ha perso la vita nei pressi della stazione di San Pietro Vernotico. Uomo investito da un treno sulla linea Foggia-Bari: circolazione in tilt, ritardi fino a 90 minutiE' rimasta sospesa per quasi due ore la circolazione ferroviaria nella serata di oggi, 11 marzo, sulla linea Foggia-Bari. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Bimbo di 3 anni investito e abbandonato sull’asfalto: pirata della strada rintracciato dopo due ore; Salvini a Foggia per la prima targa su monopattino: La sicurezza prima di tutto. Uomo investito e ucciso da un treno sulla linea Caserta-Foggia: circolazione sospesa dalle 15.40Probabile suicidio ma accertamenti in corso. Potenziata l'assistenza a bordo dei treni coinvolti e nelle stazioni ... lagazzettadelmezzogiorno.it Uomo investito e ucciso da un treno sulla linea Caserta-FoggiaUn uomo è stata investito mortalmente da un treno tra Montecalvario e Ariano, lungo la linea Caserta-Foggia. Le autorità competenti stanno svolgendo i necessari accertamenti ma da una primissima ricos ... ansa.it Salerno TvOggi. . Domenica la #Salernitana giocherà a #Foggia una partita che ha le sembianze di uno spareggio. I dauni devono vincere e sperare che il #Giugliano non faccia altrettanto a #Caserta, mentre i granata sanno che con un successo sarebbero te facebook