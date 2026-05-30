Dramma Ferrari l’ex pilota accoltellato in strada
Un ex pilota di Formula 1 ha riferito di essere stato aggredito in strada, ricevendo un colpo di arma da taglio alla gamba. L’incidente si è verificato in un’area urbana e la vittima ha chiamato i soccorsi. Non sono stati forniti dettagli sugli eventuali motivi o sull’identità dell’aggressore. La polizia sta indagando per chiarire le circostanze dell’aggressione.
Per chi ha vissuto la Formula 1 tra la fine degli anni Novanta e l’inizio dei Duemila, il nome di Mika Salo riporta immediatamente a una fase molto particolare della Ferrari. Quella stagione in cui Michael Schumacher si fermò dopo il terribile incidente di Silverstone e la Rossa dovette trovare una soluzione d’emergenza per restare in corsa nel Mondiale. Salo accettò una sfida enorme. Arrivò a Maranello nel pieno della stagione e riuscì anche a lasciare un buon ricordo tra i tifosi ferraristi, soprattutto per il lavoro svolto in un momento delicatissimo. Per questo la notizia arrivata dalla Thailandia ha colpito parecchio il mondo dei motori. L’ex pilota finlandese è rimasto infatti coinvolto in un episodio molto serio durante una vacanza a Bangkok. 🔗 Leggi su Sportface.it
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