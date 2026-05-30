Dramma Ferrari l’ex pilota accoltellato in strada

Notizia in breve

Un ex pilota di Formula 1 ha riferito di essere stato aggredito in strada, ricevendo un colpo di arma da taglio alla gamba. L’incidente si è verificato in un’area urbana e la vittima ha chiamato i soccorsi. Non sono stati forniti dettagli sugli eventuali motivi o sull’identità dell’aggressore. La polizia sta indagando per chiarire le circostanze dell’aggressione.