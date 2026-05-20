Un pilota di Canadair è stato accoltellato in aeroporto a Lamezia Terme

Un pilota di Canadair è stato accoltellato nel parcheggio dell'aeroporto di Lamezia Terme, situato nella provincia di Catanzaro. L'episodio è avvenuto in un'area aperta dell'aeroporto, senza che siano stati riportati dettagli sulla dinamica o sui motivi dell'aggressione. Sul luogo sono intervenuti gli agenti delle forze dell'ordine, che hanno avviato le indagini per ricostruire l'accaduto e identificare eventuali responsabili. La vittima è stata portata in ospedale per le cure del caso.

Un pilota di canadair è stato accoltellato nel parcheggio dell'aeroporto di Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro. Secondo quanto ricostruito, il pilota è stato raggiunto e aggredito da un uomo che lo ha colpito con un fendente al collo e poi è fuggito a bordo di un'auto. Pilota accoltellato a. 🔗 Leggi su Today.it

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