Pilota accoltellato panico totale in Italia | dettaglio atroce sull’aggressore

Un episodio violento si è verificato all’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme, dove un pilota di Canadair è stato accoltellato nel parcheggio dello scalo. L’uomo è stato soccorso immediatamente e trasportato in ospedale in codice rosso. La situazione ha causato panico tra i presenti, mentre le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per gestire la situazione. Al momento, non sono stati forniti dettagli sull’identità dell’aggressore né sulle cause dell’attacco.

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Momenti di tensione all’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme, dove un pilota di Canadair è stato accoltellato nel parcheggio dello scalo e trasportato d’urgenza in ospedale in codice rosso. L’aggressione si è verificata nelle aree esterne dell’aeroporto e ha fatto scattare immediatamente l’intervento dei soccorritori e delle forze dell’ordine. L’agguato nel parcheggio. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima sarebbe stata raggiunta da un uomo che l’avrebbe colpita con un’arma da taglio per poi fuggire rapidamente. L’aggressore si sarebbe allontanato a bordo di un’automobile, facendo perdere le proprie tracce subito dopo l’attacco. Le circostanze dell’episodio restano ancora da chiarire e al momento non sono stati resi noti eventuali rapporti tra la vittima e il responsabile. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Pilota accoltellato, panico totale in Italia: dettaglio atroce sull’aggressore ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Pilota di un canadair accoltellato all'aeroporto di Lamezia Terme, è in codice rosso: caccia all'aggressoreUn pilota di canadair, originario di Bari, sarebbe stato accoltellato a Lamezia Terme nel parcheggio dell’aeroporto. Sangue in Italia, uomo accoltellato in pieno giorno. Caccia all’aggressoreIl sole splendeva alto e l’aria pomeridiana sembrava immobile, sospesa in quella strana quiete che precede il caos.