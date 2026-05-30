dove vedere la finale di champions tra psg e arsenal in tv le probabili formazioni

Il Paris Saint-Germain torna in finale di Champions League un anno dopo aver vinto con un record di 5-0 contro l’Inter a Monaco di Baviera. La partita tra PSG e Arsenal si svolgerà a Budapest, in Ungheria, il 30 maggio 2026. La finale sarà trasmessa in diretta TV, ma al momento non sono stati comunicati i dettagli su come seguirla. Le probabili formazioni non sono ancora state ufficializzate.

Budapest (Ungheria), 30 maggio 2026 – A un anno di distanza dal primo, storico trionfo europeo ottenuto a spese dell’Inter, battuta con un 5-0 da record a Monaco di Baviera, il Paris Saint-Germain si ripresenta in f inale di Champions League. Alla Puskas Arena di Budapest, questa volta, sabato 30 maggio alle ore 18 italiane (diretta su Sky Sport, streaming su Sky Go e Now e differita alle ore 21 in chiaro su TV8), i parigini se la vedranno con la sorpresa Arsenal, che non ha mai alzato al cielo la "coppa dalle grandi orecchie” ed è alla sua seconda finale della massima competizione continentale per club dopo quella persa vent’anni or sono a Saint Denis contro il Barcellona. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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PSG vs ARSENAL en Finale de Ligue des Champions : Les Marseillais réagissent !

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