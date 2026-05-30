dove vedere la finale di champions league psg arsenal e tutto lo sport in tv del 30 maggio

La finale di Champions League tra PSG e Arsenal sarà trasmessa in diretta televisiva. Il torneo si svolge il 30 maggio e sarà visibile su canali sportivi dedicati. Nel frattempo, al torneo di tennis di Roland Garros, scenderanno in campo giocatori come Berrettini, Cobolli e Arnaldi per le partite di penultima giornata. Verranno trasmesse anche altre competizioni sportive in programma nella stessa giornata.

Al Roland Garros scendono in campo Berrettini, Cobolli e Arnaldi; da non perdere anche la penultima tappa del Giro d'Italia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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¡THIERRY HENRY ESTÁ EN BUDAPEST PARA VER LA FINAL DE CHAMPIONS LEAGUE! | PSG VS ARSENAL

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