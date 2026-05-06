Dove vedere in tv Arsenal-PSG Finale Champions League 2026 | orario stadio streaming

L'incontro tra le squadre si terrà sabato 30 maggio alle 18, nello stadio designato per la finale di questa edizione della Champions League 2026. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e sarà disponibile anche in streaming online, consentendo agli appassionati di seguire l'evento dal proprio dispositivo. La sfida rappresenta l'atto conclusivo del torneo, dopo un percorso di eliminazioni e partite di qualificazione.

PSG e Arsenal si affronteranno nella Finale della Champions League 2026, che si disputerà sabato 30 maggio (ore 18.00) alla Puskas Arena di Budapest: sarà la capitale dell’Ungheria a ospitare l’atto conclusivo della massima competizione continentale. Come da tradizione sarà una partita secca in campo neutro a incoronare i Campioni d’Europa, ma attenzione alla particolarità dell’orario: il calcio d’inizio è stato anticipato, si giocherà nel tardo pomeriggio e non in serata. Il PSG si presenterà all’appuntamento da Campione d’Europa e proverà a replicare il successo ottenuto dodici mesi fa battendo l’Inter nell’atto conclusivo. I francesi inseguiranno la seconda Coppa dalle grandi orecchie della loro storia, mentre gli inglesi punteranno al primo sigillo nella massima competizione continentale.🔗 Leggi su Oasport.it

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