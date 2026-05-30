Dove vedere in tv Sofia Raffaeli oggi Europei ginnastica ritmica 2026 | orario e streaming finale all-around

Da oasport.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sofia Raffaeli ha concluso le qualificazioni degli Europei di ginnastica ritmica 2026 al primo posto nel concorso generale individuale, in coabitazione con una ginnasta tedesca. La finale all-around si svolge oggi e sarà trasmessa in diretta streaming e in TV. La ginnasta italiana ha ottenuto il miglior punteggio nelle qualificazioni, distinguendosi tra le partecipanti. La finale vedrà le migliori ginnaste competere per il titolo.

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Sofia Raffaeli si è distinta nelle qualificazioni degli Europei 2026 di ginnastica ritmica, riuscendo a chiudere il turno preliminare al comando nel concorso generale individuale insieme alla tedesca Darja Varfolomeev. La fuoriclasse marchigiana è stata premiata con il punteggio di 87.300 e si trova così appaiata alla Campionessa Olimpica di Parigi 2024 e Campionessa del Mondo in carica. Il bronzo a cinque cerchi e iridato ha chiuso pari merito con la grande rivale e con un solo decimo di vantaggio nei confronti della bulgara Stiliana Nikolova: indubbiamente questo terzetto è candidato a salire sul podio del giro completo. LA DIRETTA LIVE DELLA FINALE  INDIVIDUALE ALL-AROUND DEGLI EUROPEI DI GINNASTICA RITMICA DALLE 9. 🔗 Leggi su Oasport.it

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