La finale all-around di Sofia Raffaeli ai Campionati Europei di ginnastica ritmica 2026 si terrà domani alle 16.30. La ginnasta ha concluso le qualificazioni in testa nel concorso generale, condividendo il primo posto con un'atleta tedesca. La gara sarà trasmessa in diretta streaming e in tv su canali dedicati agli eventi sportivi europei.

Sofia Raffaeli si è distinta nelle qualificazioni degli Europei 2026 di ginnastica ritmica, riuscendo a chiudere il turno preliminare al comando nel concorso generale individuale insieme alla tedesca Darja Varfolomeev. La fuoriclasse marchigiana è stata premiata con il punteggio di 87.300 e si trova così appaiata alla Campionessa Olimpica di Parigi 2024 e Campionessa del Mondo in carica. Il bronzo a cinque cerchi e iridato ha chiuso pari merito con la grande rivale e con un solo decimo di vantaggio nei confronti della bulgara Stiliana Nikolova: indubbiamente questo terzetto è candidato a salire sul podio del giro completo. La finale all-around della rassegna continentale si disputerà sabato 30 maggio a partire dalle ore 09. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - A che ora la finale all-around di Sofia Raffaeli, Europei ginnastica ritmica 2026: dove vederla in tv e streaming

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