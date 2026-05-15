Dove vedere in tv Bolelli Vavassori-Harrison Skupski semifinale ATP Roma 2026 | orario programma streaming

Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno raggiunto le semifinali del torneo di doppio all’ATP di Roma 2026, un evento che si svolge sui campi in cemento della capitale. La partita contro la coppia avversaria si terrà nelle prossime ore e sarà trasmessa in diretta televisiva e streaming online. Per seguire l’incontro, sarà necessario sintonizzarsi su canali e piattaforme che offrono la copertura dell’evento tennistico, con orari e dettagli disponibili sui siti ufficiali del torneo.

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Simone Bolelli e Andrea Vavassori si sono qualificati alle semifinali del torneo di doppio nell’ambito degli Internazionali d’Italia: dopo aver regolato BhambriVenus e KingGoransson, gli azzurri sono riusciti a sconfiggere la quotatissima coppia composta dal finlandese Harri Heliovaara e dal britannico Henry Patten. I padroni di casa sono riusciti a regolare i numeri 1 del seeding e possono così proseguire la loro avventura sulla terra rossa di Roma, sostenuti dal grande pubblico del Foro Italico. I nostri portacolori hanno replicato il colpaccio compiuto lo scorso 28 marzo in occasione dell’atto conclusivo del Masters 1000 di Miami e ora se... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Harrison/Skupski, semifinale ATP Roma 2026: orario, programma, streaming ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Harrison/Skupski, ATP Miami 2026: orario, programma, streamingSimone Bolelli e Andrea Vavassori affronteranno la coppia composta dal britannico Christian Harrison e dal britannico Neal Skupski nei quarti di... Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Arevalo/Pavic, ATP Dubai 2026: orario semifinale, programma, streamingOggi, venerdì 27 febbraio, Simone Bolelli e Andrea Vavassori apriranno il programma sul campo centrale dell’ATP500 di Dubai (ore 10:30 italiane). Semifinale centrata Bolelli e Vavassori affronteranno i vincenti della sfida tra Harrison/Skupksi e Arevalo/Pavic #IBI26 @BMWItalia x.com Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Harrison/Skupski, semifinale ATP Roma 2026: orario, programma, streamingSimone Bolelli e Andrea Vavassori si sono qualificati alle semifinali del torneo di doppio nell'ambito degli Internazionali d'Italia: dopo aver regolato ... oasport.it Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten, ATP Roma 2026: orario, programma, streamingSimone Bolelli e Andrea Vavassori affronteranno la coppia composta dal finlandese Harri Heliovaara e dal britannico Henry Patten nei quarti di finale del ... oasport.it