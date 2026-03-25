Dove vedere in tv Bolelli Vavassori-Harrison Skupski ATP Miami 2026 | orario programma streaming

Simone Bolelli e Andrea Vavassori giocheranno contro Christian Harrison e Neal Skupski nei quarti di finale del torneo ATP 1000 di Miami, in corso sul cemento negli Stati Uniti. La partita è programmata come parte del programma del torneo e sarà trasmessa in televisione e in streaming. La sfida si inserisce nella fase a eliminazione diretta dell'evento, che vede protagonisti alcuni dei migliori tennisti del circuito.

Simone Bolelli e Andrea Vavassori affronteranno la coppia composta dal britannico Christian Harrison e dal britannico Neal Skupski nei quarti di finale del torneo ATP 1000 di Miami, prestigioso torneo in corso di svolgimento sul cemento statunitense. Dopo aver superato Ram e Arneodo al super tie-break ed EtcheverryTabilo in due set, gli azzurri saranno attesi da un incrocio decisamente probante contro la terza testa di serie del seeding. I nostri portacolori sono reduci dalla vittoria di Rotterdam e dalle sconfitte subite in semifinale a Doha e a Dubai, con il chiaro intento di farsi strada in terra americana. L’appuntamento è per mercoledì 25 marzo: sarà il quarto match a partire dalle ore 18. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Harrison/Skupski, ATP Miami 2026: orario, programma, streaming Articoli correlati Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Arevalo/Pavic, ATP Dubai 2026: orario semifinale, programma, streamingOggi, venerdì 27 febbraio, Simone Bolelli e Andrea Vavassori apriranno il programma sul campo centrale dell’ATP500 di Dubai (ore 10:30 italiane). Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Ho/Jebens, Australian Open 2026: orario, programma, streamingIl match sarà il primo del programma di giornata sul Court 5, ed avrà inizio a partire dall’1.