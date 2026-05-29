Dove vedere in tv Cobolli-Tien Roland Garros 2026 | orario programma streaming

Flavio Cobolli affronterà Learner Tien al terzo turno del Roland Garros 2026. La partita si svolgerà in diretta televisiva e online, con orario ancora da confermare. Il torneo si può seguire su canali sportivi e piattaforme di streaming che trasmettono le fasi principali del torneo. Le modalità di visione includono anche servizi di streaming dedicati, disponibili su dispositivi mobili e desktop.

Flavio Cobolli affronterà Learner Tien al terzo turno del Roland Garros 2026: dopo aver avuto la meglio nel derby con Andrea Pellegrino e aver travolto il cinese Yibing Wu con un periodico 6-4, il tennista italiano tornerà in scena sulla terra rossa di Parigi per fronteggiare l’insidioso avversario statunitense in un incontro che si preannuncia particolarmente equilibrato, combattuto e avvincente tra due teste di serie molto vicine tra loro in tabellone. L’appuntamento è per sabato 30 maggio alle ore 12.00, sarà l’incontro che aprirà il programma di giornata sul Court Philippe Chatrier (il Campo Centrale): attenzione come sempre al caldo che si preannuncia torrido e che ha avuto un peso sull’eliminazione di Jannik Sinner al secondo turno. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Court 7 #Cobolli -Wu ore 11 Court 6 Comesana - #Darderi (dopo Diaz Acosta-Tien e Kalinskaya-Korneeva) 2/2 Dirette tv Eurosport. x.com

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