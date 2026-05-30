Dove vedere in tv Berrettini-Comesana oggi Roland Garros 2026 | orario programma streaming

Da oasport.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Matteo Berrettini affronterà oggi Francisco Comesana nel terzo turno di singolare maschile a Roland Garros 2026. L'incontro si svolgerà sui campi principali del torneo. Non ci sono precedenti tra i due sul circuito maggiore. La partita sarà visibile in diretta tv e streaming, con orario e programma disponibili sui canali ufficiali del torneo.

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Il match del terzo turno che vedrà protagonisti l’italiano e l’argentino, dunque, sarà il secondo del programma, che si aprirà alle ore 11.00 di domani, sabato 30 maggio, sul Court Simonne Mathieu: si giocherà in ogni caso non prima delle ore 13.00. Court Simonne Mathieu – Dalle ore 11.00Maria Sakkari (Grecia)-Maja Chwalinska (Polonia) Diretta streaming: Eurosport 2 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, TimVision, Prime Video Channels. Ambesi: “Penso a una crisi ipoglicemica per Sinner. Arrivato a Parigi logoro di energie mentali” Nella puntata di TennisMania relativa al Roland Garros, andata in onda sul canale YouTube di OA Sport, condotta da Dario. 🔗 Leggi su Oasport.it

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