Dove vedere in tv Berrettini-Comesana oggi Roland Garros 2026 | orario programma streaming

Notizia in breve

Matteo Berrettini affronterà oggi Francisco Comesana nel terzo turno di singolare maschile a Roland Garros 2026. L'incontro si svolgerà sui campi principali del torneo. Non ci sono precedenti tra i due sul circuito maggiore. La partita sarà visibile in diretta tv e streaming, con orario e programma disponibili sui canali ufficiali del torneo.