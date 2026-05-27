Dove vedere in tv Darderi-Comesana Roland Garros 2026 | orario programma streaming

Da oasport.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Luciano Darderi sfiderà Francisco Comesana nel secondo turno di Roland Garros 2026. La partita si giocherà sui campi principali del torneo, con orario ancora da definire. La sfida sarà trasmessa in diretta streaming e su alcuni canali televisivi dedicati al tennis. I dettagli su orario e programmazione verranno comunicati nelle prossime ore.

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Luciano Darderi affronterà l’argentino Francisco Comesana al secondo turno del Roland Garros: dopo aver regolato l’austriaco Sebastian Ofner in tre set in occasione del suo esordio nello Slam, il tennista italiano proseguirà il proprio cammino sulla terra rossa di Parigi fronteggiando l’ostico rivale sudamericano, capace di eliminare lo statunitense Ethan Quinn. Il nostro portacolori partirà con i favori del pronostico, ma non dovrà sottovalutare un avversario che si trova molto bene su questa superficie. L’appuntamento è per giovedì 28 maggio, sarà il quarto match a partire dalle ore 11.00 sul Campo 6: in precedenza si giocheranno Diaz Acosta-Tien, Kalinskaya-Korneeva. 🔗 Leggi su Oasport.it

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