Dove vedere in tv Berrettini-Comesana Roland Garros 2026 | orario programma streaming

Matteo Berrettini affronterà Francisco Comesana nel terzo turno di singolare maschile a Roland Garros 2026. La partita si giocherà in diretta TV e streaming, ma non sono stati ancora comunicati orario e programma ufficiale. Non ci sono precedenti ufficiali tra i due giocatori sui grandi tornei.

Tenterà l’assalto agli ottavi di finale del tabellone di singolare maschile del Roland Garros 2026 di tennis l’azzurro Matteo Berrettini, che nel terzo turno sarà opposto all’ argentino Francisco Comesana: non ci sono precedenti tra i due sul circuito maggiore. Il match del terzo turno che vedrà protagonisti l’italiano e l’argentino, dunque, sarà il secondo del programma, che si aprirà alle ore 11.00 di domani, sabato 30 maggio, sul Court Simonne Mathieu: si giocherà in ogni caso non prima delle ore 13.00. La sfida che vedrà protagonisti Matteo Berrettini e l’argentico Francisco Comesana nel terzo turno del Roland Garros non sarà trasmessa... 🔗 Leggi su Oasport.it

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