Matteo Arnaldi sfiderà Raphael Collignon oggi al terzo turno di Roland Garros 2026. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e disponibile in streaming. L'orario di inizio e il programma completo sono stati comunicati dagli organizzatori. La sfida si svolgerà sui campi principali del torneo, con indicazioni precise sul canale e sulla piattaforma online per seguire l’evento dal vivo.

Matteo Arnaldi affronterà Raphael Collignon al terzo turno del Roland Garros 2026: dopo aver eliminato l’olandese Tallon Griekspoor (testa di serie numero 29) e aver avuto la meglio sul nobile decaduto Stefanos Tsitsipas, il tennista italiano tornerà in scena sulla terra rossa di Parigi per fronteggiare il temibile belga, che ha firmato l’impresa travolgendo il quotatissimo statunitense Ben Shelton (numero 5 del seeding). Si preannuncia un incontro particolarmente equilibrato e incerto, aperto a ogni epilogo. LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-COLLIGNON (3° MATCH DALLE 11.00) L’appuntamento è per sabato 30 maggio, sarà il terzo incontro a partire dalle ore 11. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv Arnaldi-Collignon oggi, Roland Garros 2026: orario, programma, streaming

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Defending Champ Cobolli Takes On Ignacio Buse | Hamburg 2026 Highlights

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Dove vedere in tv Arnaldi-Collignon, Roland Garros 2026: orario, programma, streaming

Dove vedere in tv Arnaldi-Tsitsipas, Roland Garros 2026: orario, programma, streamingMatteo Arnaldi affronterà Stefanos Tsitsipas nel secondo turno di Roland Garros 2026 giovedì 28 maggio.

Temi più discussi: Arnaldi-Collignon oggi, Roland Garros 2026. Orario e dove vederla in tv; Dove vedere in tv Arnaldi-Collignon, Roland Garros 2026: orario, programma, streaming; Arnaldi-Collignon: orario, precedenti e dove vederla in tv; Arnaldi-Collignon: orario, precedenti e dove vederla in tv.

Un’altra super vittoria per Arnaldi Continua il fantastico periodo di forma di Matteo, che supera Tsitsipas in quattro set e conquista il terzo turno al Roland Garros, dove affronterà Collignon @BMWItalia x.com

Dove vedere in tv Arnaldi-Tsitsipas, Roland Garros 2026: orario, programma, streamingDopo aver battuto in quattro set il rognoso neerlandese Tallon Griekspoor, Matteo Arnaldi tornerà in campo nel tardo pomeriggio (o in serata) di giovedì ... oasport.it

Dove vedere in tv Arnaldi-Collignon, Roland Garros 2026: orario, programma, streamingMatteo Arnaldi affronterà Raphael Collignon al terzo turno del Roland Garros 2026: dopo aver eliminato l'olandese Tallon Griekspoor (testa di serie numero ... oasport.it