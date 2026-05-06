Champions League la finale sarà Psg-Arsenal | quando e dove si gioca

La finale della Champions League 202526 sarà tra il Paris Saint-Germain e l'Arsenal. La partita si giocherà oggi, mercoledì 6 maggio, in una data che segna il conclusivo appuntamento della stagione europea di calcio. La sede dell'incontro non è ancora stata comunicata ufficialmente. Le due squadre si sono qualificate dopo aver superato le rispettive semifinali.

(Adnkronos) – Sarà Psg-Arsenal la finale della Champions League 202526. Oggi, mercoledì 6 maggio, i parigini di Luis Enrique hanno pareggiato 1-1 con il Bayern Monaco raggiungendo l'ultimo atto della massima competizione europea per il secondo anno consecutivo e qualificandosi grazie al 5-4 con cui erano riusciti a vincere all'andata. A Budapest i campioni d'Europa in. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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