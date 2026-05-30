Il giocatore francese di Doué ha dichiarato che conoscere l'Arsenal non renderà la sfida facile, mentre il tedesco dei Gunners ha risposto affermando che sono pronti. Lo scorso anno, il francese è stato decisivo contro l’Inter, mentre il tedesco ha segnato in una partita recente. La sfida tra le due squadre si avvicina, con i francesi consapevoli delle difficoltà e i londinesi pronti a rispondere sul campo.

Due reti e un assist in finale un anno fa nel 5-0 all’Inter. Cinque reti in questa Champions che si chiude oggi a Budapest. Sono i numeri chiave di Desiré Doué, gioiello del Psg che spiega: "Questa seconda occasione ce la siamo meritata. E non vediamo l’ora di giocare". Quali differenze ci sono rispetto all’anno scorso? "Stavolta, senza finale di Coppa di Francia, abbiamo avuto più tempo per prepararci e curare tutti i dettagli. Ma lo spirito è lo stesso. Con meno pressione perché abbiamo l’esperienza dalla nostra". Quando avete capito che sareste potuti arrivare di nuovo in finale? "Siamo sempre scesi in campo con questa ambizione. Quando vinci la Champions è una sensazione magnifica, ma poi vuoi riviverla. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Doué: "Conosciamo l'Arsenal, non sarà facile". Havertz risponde: "Siamo pronti alla sfida"

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