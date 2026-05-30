Due reti e un assist in finale un anno fa nel 5-0 all’Inter. Cinque reti in questa Champions che si chiude oggi a Budapest. Sono i numeri chiave di Desiré Doué, gioiello del Psg che spiega: "Questa seconda occasione ce la siamo meritata. E non vediamo l’ora di giocare". Quali differenze ci sono rispetto all’anno scorso? "Stavolta, senza finale di Coppa di Francia, abbiamo avuto più tempo per prepararci e curare tutti i dettagli. Ma lo spirito è lo stesso. Con meno pressione perché abbiamo l’esperienza dalla nostra". Quando avete capito che sareste potuti arrivare di nuovo in finale? "Siamo sempre scesi in campo con questa ambizione. Quando vinci la Champions è una sensazione magnifica, ma poi vuoi riviverla. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Doué: "Lo conosciamo, non sarà facile". Havertz risponde: "Siamo pronti alla sfida"

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