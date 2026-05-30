Lorenzo Radice conferma di non allearsi con i candidati arrivati dopo il primo turno e resta fedele alla squadra che lo ha sostenuto finora. Dopo l’accordo tra Mario Almici e Carolina Toia, Radice decide di correre da solo nel ballottaggio. La sua scelta significa che non si unisce agli altri candidati e prosegue con il gruppo che lo ha accompagnato in campagna elettorale.

Legnano (Milano) – Mario Almici cerca la spalla di Carolina Toia e sceglie l’apparentamento per il ballottaggio: Lorenzo Radice tiene fede a quanto detto in campagna elettorale e continua invece con la squadra che l’ha condotto sino al primo turno di settimana scorsa. Dopo la scelta annunciata nei giorni scorsi da Almici e Toia che sanciva dell’apparentamento tra i due candidati del centrodestra, Radice ha sciolto le riserve nella giornata di oggi chiarendo la sua posizione e smentendo ogni possibilità di apparentamento con le liste che avevano sostenuto Federico Amadei al primo turno.“ Gli altri fanno patti, noi preferiamo i fatt i. È con i cittadini l'unico accordo che facciamo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dopo l'apparentamento tra Almici e Toia, a Legnano Radice decide di ballare da solo

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