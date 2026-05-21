Elezioni a Legnano sfida a quattro tra Toia Amadei Radice e Almici
A Legnano si vota il 24 e il 25 maggio per scegliere il nuovo sindaco e i membri del consiglio comunale. Le urne sono aperte dalle 7 alle 23 il primo giorno e dalle 7 alle 15 il secondo. Quattro candidati si contendono la guida della città in questa tornata elettorale. La campagna elettorale si è concentrata sulle diverse proposte e programmi dei partecipanti, senza che si siano verificati eventi eccezionali nelle settimane precedenti al voto.
Il 24 e il 25 maggio (dalle 7 alle 23 e dalle 7 alle 15) si va al voto a Legnano per eleggere il sindaco e il consiglio comunale. Quattro i candidati sindaco, dunque scontato che si andrà al ballottaggio. Non solo, ci sono state ampi malumori all’interno delle coalizioni di centrodestra e. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Sfida al Castello - Quattro visioni al confronto
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