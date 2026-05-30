Dopo 55 anni, un’edicola-tabaccheria di via San Bernardino a Bergamo ha chiuso definitivamente. Le serrande abbassate segnano la fine di un’attività che ha servito la comunità per oltre mezzo secolo. La chiusura rappresenta un momento di ricordo per chi ha frequentato il negozio nel tempo, che ha rappresentato un punto di riferimento per molti cittadini. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza indicare ulteriori dettagli sul motivo della chiusura.

SERRANDE ABBASSATE. Un’edicola che chiude rappresenta sempre una notizia triste, perché si porta dietro tanti ricordi, ma soprattutto anni di servizio dedicati alla collettività. Sabato è l’ultimo giorno di apertura del punto vendita al civico 29 di via San Bernardino, che fungeva anche da tabaccheria, senza dimenticare il risvolto sociale e la sensibilità dimostrata dai gestori. Paola Bettoni (scomparsa lo scorso febbraio all’età di 90 anni) aveva gestito l’attività insieme al marito Angelo (mancato nel 2011) e poi con il figlio Mauro Martinelli. Una storia lunga 55 anni, nei quali la famiglia di commercianti è andata incontro alle esigenze... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Dopo 55 anni chiude l’edicola-tabaccheria di via San Bernardino a Bergamo

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