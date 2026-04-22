Bagnoregio caso tabaccheria | dopo 10 anni il processo si chiude

A Bagnoregio, dopo quasi dieci anni, si è concluso il procedimento giudiziario relativo a un episodio avvenuto nel 2017. La vicenda coinvolgeva una tabaccheria e un cliente che, secondo l’accusa, avrebbe commesso una rapina il 9 marzo di quell’anno. Il processo, che si era aperto nel 2013, si è chiuso ieri con una sentenza definitiva, chiudendo così un capitolo lungo e complesso per la comunità locale.

Un processo durato quasi un decennio si è concluso ieri a Bagnoregio, portando alla chiusura di un caso che ha coinvolto una tabaccheria locale e un cliente abituale, accusato di una rapina avvenuta il 9 marzo 2017. Il procedimento si è risolto con la riqualificazione del reato in furto aggravato dal volto travisato e la conseguente estinzione del fatto per la prescrizione, nonostante le prove scientifiche presentate dalla difesa indicassero l’assenza di tracce biologiche dell’imputato sul casco utilizzato durante il colpo. L’episodio risale alla mattinata di nove anni fa, quando un uomo che frequentava regolarmente il punto vendita per acquistare sigarette MS gialle morbide fu puntato come il presunto responsabile di un colpo ai danni della tabaccheria.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bagnoregio, caso tabaccheria: dopo 10 anni il processo si chiude Notizie correlate Salvatore Giordano morto per il crollo in Galleria Umberto, il processo si chiude dopo 12 anniPer domani, 13 febbraio, è prevista la sentenza della Cassazione sulla morte di Salvatore Giordano, il 14enne deceduto nel 2014 dopo essere stato... Prof carbonizzato in auto, dopo la morte dell’imputato si chiude il processo per l’omicidioSi chiude il processo per l’omicidio di Pietro Caprio, 56enne insegnante di educazione fisica in servizio in una scuola di Minturno ucciso e dato...