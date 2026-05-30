Donne e Forze Armate | leadership femminile e crescita professionale

Nella caserma “M. Ronga” di Persano, sede del Reggimento Logistico “Garibaldi”, si è tenuto un incontro dedicato alla presenza femminile nelle Forze Armate. Durante l’evento, sono stati presentati dati sulla crescita del numero di donne in ruoli di leadership e sul loro avanzamento professionale. Sono intervenuti ufficiali e rappresentanti di varie unità, evidenziando l’aumento delle figure femminili in posizioni di comando e responsabilità. La discussione ha coinvolto anche le sfide e le opportunità legate alla presenza femminile nelle forze militari.

Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina Come si è arrivati a considerare la confessione auricolare come un sacramento? – di Celso Alcaina Il Reggimento Logistico della Brigata bersaglieri “Garibaldi” ospita la IV° edizione del convegno. 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

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The First Woman to Lead: Leonors Historic Military Promotion

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