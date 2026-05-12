Roma Usim al convegno al Senato sulle donne nelle Forze Armate | focus su diritti e parità di genere
Si è svolto presso il Senato della Repubblica, a Palazzo Giustiniani, il convegno intitolato “Donne nelle Forze Armate: differenze di genere, tutela dei diritti e strumenti di giustizia”. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti di varie istituzioni e organizzazioni, con un focus sulla presenza femminile nelle Forze Armate e sulle questioni legate ai diritti e alla parità di genere. È stato affrontato anche il tema delle modalità di tutela legale e dei strumenti di giustizia disponibili.
Usim ha partecipato al convegno “Donne nelle Forze Armate: differenze di genere, tutela dei diritti e strumenti di giustizia”, svoltosi presso il Senato della Repubblica nella cornice di Palazzo Giustiniani. L’organizzazione sindacale è stata rappresentata da Sonia Covello e Paolo Fedele, intervenuti in un appuntamento che ha riunito rappresentanti istituzionali, giuristi e operatori del comparto militare per un confronto sulle condizioni delle donne all’interno delle Forze Armate. L’iniziativa, promossa dall’avv. Michela Scafetta e dall’avv. Floriana De Donno, ha posto l’attenzione sulle criticità ancora presenti in materia di parità di genere, tutela dei diritti e percorsi di carriera nelle istituzioni militari.🔗 Leggi su Laprimapagina.it
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