Roma Usim al convegno al Senato sulle donne nelle Forze Armate | focus su diritti e parità di genere

Si è svolto presso il Senato della Repubblica, a Palazzo Giustiniani, il convegno intitolato “Donne nelle Forze Armate: differenze di genere, tutela dei diritti e strumenti di giustizia”. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti di varie istituzioni e organizzazioni, con un focus sulla presenza femminile nelle Forze Armate e sulle questioni legate ai diritti e alla parità di genere. È stato affrontato anche il tema delle modalità di tutela legale e dei strumenti di giustizia disponibili.

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