Lunedì 11 maggio alle 15 si terrà al Senato della Repubblica, nella Sala Zuccari, un convegno dedicato alle donne nelle Forze Armate. L'evento si concentrerà sulle questioni di genere, sui diritti delle donne e sugli strumenti di giustizia disponibili in ambito militare. La discussione coinvolgerà esperti e rappresentanti istituzionali per approfondire questi temi.

di Paolo Fedele * Lunedì 11 maggio dalle ore 15 presso il Senato della Repubblica Sala Zuccari si svolgerà il convegno “Donne nelle Forze Armate: differenze di genere, tutela dei diritti e strumenti di giustizia”. Questo evento, interamente ideato e organizzato dalle avvocate Michela Scafetta e Floriana De Donno, si propone di aprire un importante spazio di confronto su un tema spesso trascurato: il ruolo delle donne nelle Forze Armate. Per la prima volta, magistrati militari donne interverranno in un contesto istituzionale come il Senato della Repubblica, affrontando senza riserve le criticità, le difficoltà e i percorsi di crescita e affermazione.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Roma. Convegno “Donne nelle Forze Armate: differenze di genere, tutela dei diritti e strumenti di giustizia”

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