Donnarumma sul fallimento dell'Italia | Non mi sono allenato per giorni mi è caduto il mondo addosso

Donnarumma ha dichiarato di non essersi allenato per diversi giorni dopo il fallimento dell'Italia, descrivendo la situazione come un peso difficile da affrontare. Ha riferito di aver contattato un allenatore per mettersi a disposizione. Ricorda ancora la finale contro la Bosnia, che ha lasciato grandi ferite tra i calciatori della nazionale. La sua reazione evidenzia l'impatto emotivo dell'eliminazione.

Donnarumma ha chiamato Baldini per mettersi a disposizione, ma non dimentica la finale contro la Bosnia che ha lasciato grandi ferite in tutti i calciatori dell'Italia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Bosnia-Italia, il commento di Fabio Caressa

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