Gattuso fiero | Mi sono caricato l'Italia sulle spalle Tutti mi dicono | portaci ai Mondiali
Il commissario tecnico della nazionale italiana si mostra determinato alla vigilia della partita contro l’Irlanda del Nord, affermando di aver preso su di sé le responsabilità. Ha annunciato Retegui come possibile rigorista e ha indicato che Bastoni e Scamacca sono in dubbio a causa di problemi fisici. Ha inoltre sottolineato l’importanza di essere pronti e di percepire eventuali minacce.
Il CT è carico alla vigilia di Italia-Irlanda del Nord. Gattuso annuncia Retegui come rigorista, mentre Bastoni e Scamacca sono in dubbio: "Bisogna farsi trovare pronti e annusare il pericolo". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Per la delicatissima partita di domani vs Irlanda del Nord #Gattuso sceglie #Retegui e #Kean in attacco… E non #PioEsposito Sei d’accordo - facebook.com facebook