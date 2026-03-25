Gattuso fiero | Mi sono caricato l'Italia sulle spalle Tutti mi dicono | portaci ai Mondiali

Il commissario tecnico della nazionale italiana si mostra determinato alla vigilia della partita contro l’Irlanda del Nord, affermando di aver preso su di sé le responsabilità. Ha annunciato Retegui come possibile rigorista e ha indicato che Bastoni e Scamacca sono in dubbio a causa di problemi fisici. Ha inoltre sottolineato l’importanza di essere pronti e di percepire eventuali minacce.