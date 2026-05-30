Gianluigi Donnarumma ha descritto come una “mazzata incredibile” la mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali 2026, dopo la sconfitta ai rigori contro la Bosnia. Il portiere, attualmente al Manchester City, ha espresso il suo disappunto per l’eliminazione della squadra nazionale, definendola un colpo duro da digerire. La partita si è conclusa con i rigori, che hanno deciso l’esclusione dalla fase finale del torneo.

“ Una mazzata incredibile “. Così Gianluigi Donnarumma, portiere del Manchester City e dell’Italia, Nazionale di cui è anche capitano, parla della mancata qualificazione ai Mondiali 2026 causata dalla sconfitta ai rigori contro la Bosnia. “La mancata qualificazione a questo Mondiale è stata una mazzata incredibile”, ha detto Donnarumma, oggi a Firenze, al centro tecnico federale di Coverciano, dove gli azzurri, guidati dal ct a interim Silvio Baldini, stanno preparando le due amichevoli di giugno contro Lussemburgo e Grecia. Ora, però, c’è da resettare tutto e ripartire. E Donnarumma vuole ancora dare il suo contributo per riportare l’Italia tra le grandi del calcio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Donnarumma: “La mancata qualificazione ai Mondiali è stata una mazzata”

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Il vero motivo dietro la mancata qualificazione dellitalia al mondiale 2026.

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