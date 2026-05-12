La Giovane Italia di Silvio Baldini | Donnarumma capitano spazio agli Under 21

Il 25 maggio il tecnico comunicherà le convocazioni per le prossime amichevoli contro il Lussemburgo, che si terranno il 3 giugno. Tra i giocatori chiamati ci saranno anche i giovani Under 21, mentre Donnarumma è stato scelto come capitano. La rosa definitiva sarà annunciata in vista delle partite, con attenzione particolare ai portieri e ai giovani emergenti. Nessun dettaglio sulle eventuali assenze o modifiche rispetto alle convocazioni precedenti.

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Aspettando notizie sul ct del futuro, il presente propone Silvio Baldini e una giovane Italia che andrà in giro per l’Europa nei giorni in cui le nazionali top prepareranno i bagagli per l’America. Ma noi siamo al terzo playoff mondiale di fila perso e alla terza ricostruzione, così è se vi pare. Con un selezionatore ad interim, il ct dell’Under 21, che cederà a Carmine Nunziata il suo posto per l’amichevole di giugno con l’Albania. Baldini ha deciso di ricorrere ad alcuni dei suoi ragazzi e ad altri giovani per le amichevoli in Lussemburgo (3 giugno) e in Grecia (7 giugno, a Creta). Sicuri in lista tre azzurrini già in Nazionale e che difficilmente scenderanno di categoria (Palestra, Pisilli, Esposito).🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - La Giovane Italia di Silvio Baldini: Donnarumma capitano, spazio agli Under 21 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Capitan Donnarumma riparte dalla giovane Italia di Baldini: sarà la chioccia per le amichevoli di giugnoCon le amichevoli di giugno, l'Italia torna in campo provando, se non a cancellare almeno a mettere in fondo al cassetto la delusione della mancata... Donnarumma si mette a disposizione: l’Italia di Baldini riparte da lui e dai ragazzi dell’Under 21Mercato Napoli, Rafa Marin può tornare in estate: ecco lo scenario che prende forma. Argomenti più discussi: La Giovane Italia di Silvio Baldini: Donnarumma capitano, spazio agli Under 21; Favola Basiletti! Impresa della n°427: dalle prequali alla prima gioia a Roma (come Sinner nel 2019); Qualificazioni, Pellegrino, Basiletti e Urgesi centrano il main draw. Out Bondioli; Internazionali, Tyra Grant fa la storia: rimonta Pigato e diventa la più giovane italiana di sempre a vincere a Roma. Accogliere studenti palestinesi in Italia è per noi motivo di orgoglio. Significa credere nella forza della conoscenza, nel dialogo e nel diritto di ogni giovane a costruire il proprio futuro. E vogliamo fare ancora di più: lavorare per un’università italiana a Gaza, cap x.com Capitan Donnarumma riparte dalla giovane Italia di Baldini: sarà la chioccia per le amichevoli di giugnoCon le amichevoli di giugno, l’Italia torna in campo provando, se non a cancellare almeno a mettere in fondo al cassetto la delusione della mancata qualificazione ai Mondiali 2026. Sulla panchina ... fanpage.it